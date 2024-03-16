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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Mart 2024 09:43
Emekli olan memurun maaşı çalışanla aynı kalsın

Emekli olan memurun maaşının çalıştığı zamankinden aşağıda olmasını doğru bulmuyorum. Çünkü emeklilik memurun kendi seçimi değil mecburi olan bir durumdur. İşçilete baktığımızda emeklilik maaşları çalıştığı zamanki maaşlarından fazla. O yüzden emekliliği gelen bir işçi bir gün bile fazla beklemek istemez hemen emekli olur. Biz memurlar emekli maaşımızın işçilerinki gibi çalışandan fazla olmasını değil hiç olmazsa aynı olmasını talep ediyoruz. Yaşam standardının düşmemesi adına bu gereklidir. Meöurın emekli oöunca maaşının yüzde 70 düşürülüp fakir bir yaşama mecbur bırakılmasını doğru bulmuyorum.

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