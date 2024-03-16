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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mart 2024 09:49
MTSK Hizmet İçi Kurs Farklı İlçeden Alınabilir mi?

Merhaba,

Halk eğitimin verdiği 96 saatlik kurs sonrasında ilçe milli eğitimin gerçekleştirdiği 12 saatlik hizmet içi kursa farklı ilçeden katılabiliyor muyuz?

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