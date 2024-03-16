Aile Hekimi

Aile hekimim ailemin olduğu ilde olan aile hekimim fakat iş gereği 5-6 aylığına başka ile gittim. Seçim dolayısıyla adresimi gittiğim ile aldırdım. Fakat sistemden baktığımda aile hekimim ailemin olduğu yer gözüküyor ve ben de zaten değiştirmek istemiyorum. Döndüğümde ehliyet yenileme vs sağlık raporlarımı aile hekimimden yaptırabilir miyim? Hastanede filan randevu ile uğraşmak istemiyorum.

Aile hekimim ailemin olduğu ilde olan aile hekimim fakat iş gereği 5-6 aylığına başka ile gittim. Seçim dolayısıyla adresimi gittiğim ile aldırdım. Fakat sistemden baktığımda aile hekimim ailemin olduğu yer gözüküyor ve ben de zaten değiştirmek istemiyorum. Döndüğümde ehliyet yenileme vs sağlık raporlarımı aile hekimimden yaptırabilir miyim? Hastanede filan randevu ile uğraşmak istemiyorum.