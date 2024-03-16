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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mart 2024 12:03
Amasya İstanbul tayin sorunu

Eylül 2023 de Amasya ya il dışı ile geldim. İstanbul 24 adet il var zorunlu tayinde bunların içinde tekrar dönmem için 2024 de il dışı atamaya başvuranilir miyim?


KafkaTamuro
Aday Memur
16 Mart 2024 13:01
güncel
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