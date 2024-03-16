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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Mart 2024 12:07
Engelli memur tayin hakkı

Iyı gunler dılerım. Engelli memur engelilik nedenıyle tayin hakkını 1 kere mi kullanabılıyor yoksa 2 kere kullanma hakkı varmı

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