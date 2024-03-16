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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Mart 2024 12:14
mobing
Arkadaşlar merhaba bir kurumda 657 sayılı devlet memuru olarak olarak çalışıyorum Ancak kurum amirim bundan birkaç gün önce sabah herkesin içinde rencide edici bir şekilde aşağılayarak konuşmalarda bulundu bunun için idare mahkemesine gitmem gerekiyor ya da nasıl izlemem gerekiyor sonuna kadar hakkımı savunmak istiyorum hiçbir şekilde hiçbir memuru bu şekilde davranamazlar bu konuda bilgisi olan bir arkadaşın varsa yardımcı olursa sevinirim

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