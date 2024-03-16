Arkadaşlar merhaba bir kurumda 657 sayılı devlet memuru olarak olarak çalışıyorum Ancak kurum amirim bundan birkaç gün önce sabah herkesin içinde rencide edici bir şekilde aşağılayarak konuşmalarda bulundu bunun için idare mahkemesine gitmem gerekiyor ya da nasıl izlemem gerekiyor sonuna kadar hakkımı savunmak istiyorum hiçbir şekilde hiçbir memuru bu şekilde davranamazlar bu konuda bilgisi olan bir arkadaşın varsa yardımcı olursa sevinirim

Arkadaşlar merhaba bir kurumda 657 sayılı devlet memuru olarak olarak çalışıyorum Ancak kurum amirim bundan birkaç gün önce sabah herkesin içinde rencide edici bir şekilde aşağılayarak konuşmalarda bulundu bunun için idare mahkemesine gitmem gerekiyor ya da nasıl izlemem gerekiyor sonuna kadar hakkımı savunmak istiyorum hiçbir şekilde hiçbir memuru bu şekilde davranamazlar bu konuda bilgisi olan bir arkadaşın varsa yardımcı olursa sevinirim