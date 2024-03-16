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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Mart 2024 12:15
ATAMA VE ASKERLİK

2024/ atamasında yerleştirmem gerçekleşti fakat dün evime askerliğe gitmem gerektiğini belirten bir yazı geldi ve şuan tecil gözükmüyorum. tecil gözükmemem arşiv araştırmasına ve çkys ye olumsuz etki eder mi ? ve pazartesi birliğe teslim olcam yaklaşık 1 aylık askerlik yapcam. ben askerdeyken çkys düşermiyim düşersem belgelerimi bir yakınım teslim etse askerliğim bittiğinde gelip işe başlayabilirmiyim


ByAstsubay
Memur
16 Mart 2024 12:36
hayır etkilemez bunu kurumunuz ve askerlik şubesi ile görüşün size yeterli bilgi verirler

TıbbiSekreter02
Aday Memur
16 Mart 2024 12:38

pazartesi gidip görüşeceğim

ByAstsubay, 1 saat önce
hayır etkilemez bunu kurumunuz ve askerlik şubesi ile görüşün size yeterli bilgi verirler
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