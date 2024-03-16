İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Mart 2024 12:24
Ek mal bildirimi
Merhaba , ben 2020 yılında memuriyete atandım. Atanırken mal bildirimi verdik. Atanırken üzerime bir şey yokken , atandıktan bir gün sonra babamın oturduğu ev eski borçlarından dolayı bankaya geçmişti. Babam bankalar tarafından kara listeye alındığı için evin parasını kendi ödeyip satın aldı ama benim üzerime yaptık evin tapusunu. Yeni memur olduğumdan ek mal bildirimi vermem gerektiğini ben çok sonradan öğrendim ve 1 aylık süreyi aştığım için herhangi bir bilgilendirme yapmadım. Şimdi 2025 yılı geliyor ve mal bildirimi yapacağız, nasıl bir yol izlemeliyim? Bilgisi olan arkadaşlarım bilgilendirme yapabilirse çok memnun olurum , iyi forumlar

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Meslekten ihrac istemiDava karar/sonuçlanma süresiHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarHAGB meslekten çıkarma için yeterli midir?Disipli affı çıksın mı ?Ertelemeli ceza memuriyete etkisiYargı Kararının Uygulanmaması Hizmet Kusurudurİdare, Mahkeme Kararını Uygulamaz ise Ne olur ?

Sözlük

Saksı 3 mercimek 1 turp 1 airmatic 1 ahlak kuralları 2 Belediye Başkan Adayı 1 negatif insanları hayatınızdan çıkarın 5 Huzurlu bir aile yuvası nasıl olmalı? 4 eleştirmen 2 17 mart 2024 trabzonspor fenerbahçe maçı 5

Son Haberler

Fenerbahçe marşının unutulmaz sesi Nesrin Sipahi hayatını kaybettiNaci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerlerUyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan acı mesaj: Ben yandım, başkası yanmasınTurizm 12 aya yayılacak4 çocuk annesi dolmuş şoförlüğü yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri