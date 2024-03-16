Merhaba , ben 2020 yılında memuriyete atandım. Atanırken mal bildirimi verdik. Atanırken üzerime bir şey yokken , atandıktan bir gün sonra babamın oturduğu ev eski borçlarından dolayı bankaya geçmişti. Babam bankalar tarafından kara listeye alındığı için evin parasını kendi ödeyip satın aldı ama benim üzerime yaptık evin tapusunu. Yeni memur olduğumdan ek mal bildirimi vermem gerektiğini ben çok sonradan öğrendim ve 1 aylık süreyi aştığım için herhangi bir bilgilendirme yapmadım. Şimdi 2025 yılı geliyor ve mal bildirimi yapacağız, nasıl bir yol izlemeliyim? Bilgisi olan arkadaşlarım bilgilendirme yapabilirse çok memnun olurum , iyi forumlar

Merhaba , ben 2020 yılında memuriyete atandım. Atanırken mal bildirimi verdik. Atanırken üzerime bir şey yokken , atandıktan bir gün sonra babamın oturduğu ev eski borçlarından dolayı bankaya geçmişti. Babam bankalar tarafından kara listeye alındığı için evin parasını kendi ödeyip satın aldı ama benim üzerime yaptık evin tapusunu. Yeni memur olduğumdan ek mal bildirimi vermem gerektiğini ben çok sonradan öğrendim ve 1 aylık süreyi aştığım için herhangi bir bilgilendirme yapmadım. Şimdi 2025 yılı geliyor ve mal bildirimi yapacağız, nasıl bir yol izlemeliyim? Bilgisi olan arkadaşlarım bilgilendirme yapabilirse çok memnun olurum , iyi forumlar