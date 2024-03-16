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KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Mart 2024 13:28
Asil yedek sırası ne zaman açıklanır?

Muvazzaf subay sözlü mülakattan sonra asıl yedek sırası kaç gün sonra açıklanır ve eğitime çağırırlar?

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