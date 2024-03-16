İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Mart 2024 14:13
KPSS 2024/5 zimmete düşme
Zimmete düşenler burdan birbirini bilgilendirebilirmi.

attalim
Aday Memur
16 Mart 2024 15:08

Başladı mı düşmeler?


ebubekirasb
Aday Memur
16 Mart 2024 16:01
henüz düşemedik. arkadaşlarımdan da düşen olmadı. var mı düşen
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

hastaneden ilçe sağlığa geçişfarklı ünvanlardan sağlığa geçmekYolluk ödenmesinin gecikmesi3+1 eş durumu kadrolu eşin yaninaraporlu memurun göreve çağırılmasıPDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorAsm mi ilçe sağlık müdürlüğü mü sağlık bakanlığı sözleşmeli temizlik personeli maaşı ne kadarbakanlık tayin isteyenlere yol harcırah ne zaman yatar bilgisi olan var mı Türk Sağlık Sen başvurusu

Sözlük

içli köfte 8 Saksı 2 Kur'an-ı Kerim i okumak anlamak ve yaşamak. 2 yaftalamak 1 Snoopy 1 17 mart 2024 trabzonspor fenerbahçe maçı 4 Garamantlar 2 yolun başında olmak 2 tiyatro 4 Güven kaybetmek 3

Son Haberler

Mars'ta yanardağ keşfedildi: Yaşam belirtileri barındırıyor olabilirİsrail'in 162 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldiErdoğan: Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'Tesla'dan bazı araç modellerine zam

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri