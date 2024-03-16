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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


16 Mart 2024 15:06
Uni hastanesimi ? 112 buyuksehir merkez istasyon mu?

Arkadaslar herkese selamlar ben paramedigim tayin olmayi dusunmuyorum memleketimde calismak istiyorum universite hastanesimi daha rahattir yoksa buyuksehirde merkezde yogun bir 112 istasyonu mu? Cevabiniz icin simdiden tesekkurler

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