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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2024 16:32
İstanbul terör parası

İstanbul terör parası maaşla birlikte ya da bir gün sonrasına yatıyordu.Halen yatmadı


bahçler34
16 Mart 2024 16:32

Bunu buraya neden yazdın peki amacın ne

Toplam 1 mesaj

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