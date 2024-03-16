Artık yeter

11 yıllık polis memuruyum. temmuz ayında ihraçtan döndüm. ihraç süresinde memlekete taşındım mecburen. göreve dönünce eski görev yerim olan 34 ilinde başladım. eşim sigortalı çalışıyor mazeret tayini istedim ilki kabul olmadı şubatta istedim daha belli değil. ben istanbulda eşim kızım memlekette kaç aydır perişan olduk. bir kira istanbulda bir kira memlektte 2 ev geçindiriyorum maddi anlamda yoruyor. niye taşınmıyorum siz sormadan cevap vereyim. mahkeme süreçleri devam ediyor. bim den olumsuz olma ihtimali var. bir ev taşınmanın bedeli malum. ayrıca eşim işinden olacak çocuğum okulundan arkadaşlarından düzenlerinden olacaklar. gerçekten yoruldum şu mübarek günlerde dua edin lütfen.

11 yıllık polis memuruyum. temmuz ayında ihraçtan döndüm. ihraç süresinde memlekete taşındım mecburen. göreve dönünce eski görev yerim olan 34 ilinde başladım. eşim sigortalı çalışıyor mazeret tayini istedim ilki kabul olmadı şubatta istedim daha belli değil. ben istanbulda eşim kızım memlekette kaç aydır perişan olduk. bir kira istanbulda bir kira memlektte 2 ev geçindiriyorum maddi anlamda yoruyor. niye taşınmıyorum siz sormadan cevap vereyim. mahkeme süreçleri devam ediyor. bim den olumsuz olma ihtimali var. bir ev taşınmanın bedeli malum. ayrıca eşim işinden olacak çocuğum okulundan arkadaşlarından düzenlerinden olacaklar. gerçekten yoruldum şu mübarek günlerde dua edin lütfen.