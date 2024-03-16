Yaşadığım süreç artık yeter dedirtiyor

sonuna kadar bastır kardeşim ya gih olur gidersin memleketine eşin çocuğun yanına ya da istersen emekli olursun kimse bir polise zorla polislik yaptıramaz silahlı görev yaptıramaz bunu unutmayın

sonuna kadar bastır kardeşim ya gih olur gidersin memleketine eşin çocuğun yanına ya da istersen emekli olursun kimse bir polise zorla polislik yaptıramaz silahlı görev yaptıramaz bunu unutmayın

yorgunkedi, 2 gün önce psikolojim bozuldu bütün yaşananlardan dolayı. tedavi görüyorum.