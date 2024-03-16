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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2024 16:34
Yaşadığım süreç artık yeter dedirtiyor

11 yıllık polis memuruyum. temmuz ayında ihraçtan döndüm. ihraç süresinde memlekete taşındım mecburen. göreve dönünce eski görev yerim olan 34 ilinde başladım. eşim sigortalı çalışıyor mazeret tayini istedim ilki kabul olmadı şubatta istedim daha belli değil. ben istanbulda eşim kızım memlekette kaç aydır perişan olduk. bir kira istanbulda bir kira memlektte 2 ev geçindiriyorum maddi anlamda yoruyor. niye taşınmıyorum siz sormadan cevap vereyim. mahkeme süreçleri devam ediyor. bim den olumsuz olma ihtimali var. bir ev taşınmanın bedeli malum. ayrıca eşim işinden olacak çocuğum okulundan arkadaşlarından düzenlerinden olacaklar. gerçekten yoruldum şu mübarek günlerde dua edin lütfen.


yorgunkedi
Aday Memur
16 Mart 2024 16:35
psikolojim bozuldu bütün yaşananlardan dolayı. tedavi görüyorum.

memuraday-y
Şef
16 Mart 2024 17:28

Abi geçmiş olsun .


Polsa_51
Memur
16 Mart 2024 19:42
Öncelikle geçmiş olsun. Kardeşim herkesin başında ayrı bir sorun-sıkıntı imtihan. Sabır sabır sabır.

garen00
Aday Memur
17 Mart 2024 14:42
yaşadıklarız elbette kolay değil fakat en azından çift maaş yaşıyorsunuz. bundan çok daha zor şartlarda olanlar mevcut.

sımseeekk
Şef
17 Mart 2024 22:37
sonuna kadar bastır kardeşim ya gih olur gidersin memleketine eşin çocuğun yanına ya da istersen emekli olursun kimse bir polise zorla polislik yaptıramaz silahlı görev yaptıramaz bunu unutmayın
yorgunkedi, 2 gün önce
psikolojim bozuldu bütün yaşananlardan dolayı. tedavi görüyorum.

Deli-Kurt2017
Şef
17 Mart 2024 22:48

Bende 34'den baska ile gonderildim. Bir sacma bir ihbara bakdilar. Esim hamileydi. 6 ay gittigim yerde calistim. Sonra ipka vermeme ragman sarka gonderdiler. Ekonomik olarak cok acildim. Mufettis bana ceza istememis. Sadace idari tek sen degilsin. Sabret dua et bugunlerde gecer.

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