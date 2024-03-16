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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Mart 2024 17:35
Memurun giyim kuşamı ve görünümü hk.

Merhaba arkadaşlar herkese iyi hafta sonları dilerim öncelikle. Şu anda arşiv soruşturması bekliyorum ama konu bu değil. Tarım Orman Bakanlığı'nın ilçe müdürlüğüne hak kazandım. Giyim tarzı, saç sakal ve küpe gibi şeylere karışılıyor mu? Eskişehir'deyim burası rahat bir şehir. Kurumlar ve bakanlıklar bizden nasıl giyinmemizi istiyor? Bilgi ve tecrübelerinizi yazarsanız sevinirim.

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