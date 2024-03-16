İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Mart 2024 17:36
Necmettin Erbakan üniversitesi büro personeli alımı hakkında

Arkadaşlar tonla alım oldu puanlar hala 80 lerde iyimserligimi kaybettim ne kadar alım olursa olsun puanlar 80 nin altına düşmeyecek çok yazık... malesef kpss defterini kapattım hoşçakalın arkadaşlar


Mehmet-şeker
Genel Müdür
16 Mart 2024 17:49

Puanın düşmesi bir yana hala tercih yapmayı öğrenemeyenler var yaa bölüm şartına uymuyorsan uymuyorsun işte bu kadar aptal olmayın yaa asil adamın başvurusu red tonla yedeğin başvurusu red dalga mı geçiyorsunuz siz ama yaa?


memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
16 Mart 2024 17:49

Büro Personeli için 72 ile Ankara'da alım oldu 2024/4'te.


Tutunamayanlarr
Aday Memur
16 Mart 2024 17:51

Mehmet hocam benim anlamadığım böyle aptallar nasıl bizden yüksek puan alıyor

Mehmet-şeker, 32 dk. önce

Puanın düşmesi bir yana hala tercih yapmayı öğrenemeyenler var yaa bölüm şartına uymuyorsan uymuyorsun işte bu kadar aptal olmayın yaa asil adamın başvurusu red tonla yedeğin başvurusu red dalga mı geçiyorsunuz siz ama yaa?


Mehmet-şeker
Genel Müdür
16 Mart 2024 18:00

İşte onu anlamıyorum ya okudukları bölümü bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar

Tutunamayanlarr, 30 dk. önce

Mehmet hocam benim anlamadığım böyle aptallar nasıl bizden yüksek puan alıyor


Tutunamayanlarr
Aday Memur
16 Mart 2024 18:06

Ne olacak bizim halimiz arkadaş tonla alım oldu...bu 85 ler 80 ler atanmadı mı? Nereden çıkıyorlar o zaman bizim kültür ve aile bakanlığıda mı gitti

Mehmet-şeker, 21 dk. önce

İşte onu anlamıyorum ya okudukları bölümü bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kültür Turizm Bugün açıklanacakÇevre ve Şehircilik Bak. teknik personel alımı konusu artık netleştirilmeliTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Necmettin Erbakan üniversitesi büro personeli alımı hakkında4001 alımı artık olmaz mı ??Geçen sene geçiş yapamayanSağlık Bakanlığı mühendislikTorpille işe giren kamu taşeronları ve memurluk hayalleriMaaş hakkındaDHMİ AİM

Sözlük

kabare 1 Garamantlar 2 avangart 2 eleştirmen 2 17 mart 2024 trabzonspor fenerbahçe maçı 4 Ali koç'un GS için beka sorunu demesi 5 mercimek 1 tiyatro 4 ulaşgkc 3 Kur'an-ı Kerim i okumak anlamak ve yaşamak. 2

Son Haberler

Sağlık çalışanları taleplerini duyurmak için yürüdüLimana yanaşan gemi kıyıya çarptı: Vinçler devrildiMerkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Mardin'de tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölüEsenyurt'ta husumetlisine kurşun yağdırdı

Editörün Seçimi

Sendikalardan İstifalar başlasın2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri