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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mart 2024 18:16
Görevli izin ekders

Merhabalar Adana?da okulumuzun ilk yardim egitimi icin 2 gün valilik oluru ile görevli izinli olduğum bildirildi

Acaba ekders kesintisi oluyor mu görevli izinli olduğumda

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