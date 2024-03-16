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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Mart 2024 18:22
İl içi- il dışı

Merhabalar,

Kadrolu öğretmen için İl içi tayin olduktan ne kadar süre sonra il dışı tayin hakkı oluyor?


sezai44
Aday Memur
16 Mart 2024 19:25
3 sene doldurmaya bakar hocam. ilde toplam(okullardan bağımsız) 3 senen dolmuşsa her türlü il dışı yaparsın.
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