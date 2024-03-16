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Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Mart 2024 18:43
Belediye'ye memur olarak atananların askerlik durumu

Arkadaşlar merhaba.Bir şehrin su ve kanalizasyon idaresinde memur olarak göreve başladım(2.haftam).Şuan askerligimin tecil süresinin bitmesine 3 ay var.İlk defa atanan her memur aday memur olarak nitelendirildiği için askerliği otomatik erteleniyor diye biliyorum bu durum doğru mu yoksa kurumun ana müdürlüğüne gidip bir talepte felan mı bulunmamız lazım?

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