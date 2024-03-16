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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Mart 2024 19:11
ticaret bakanlığı şoför ataması

Arkadaşlar merhaba, ticaret bakanlığında hakkariye şoför olarak atandım, Hakkari de bu birimde çalışan var mı? Varsa bizi oralar hakkında aydınlatabilir mi? Tayin durumları nasıldır bilen birileri bizi aydınlatırsa çok memnun olurum

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