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Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


16 Mart 2024 20:09
Sabiha Gökçen havalimanı yakın ücretsiz otopark!!!
merhaba arkadaşlar ayda iki defa iş gereği 3 günlük Malatya'ya uçuş yapıyorum 3 gün boyunca havaalanında otopark ücreti vermek uçak parasına eş değer bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz önerilerinizi bekliyorum

bemeh_43
Aday Memur
16 Mart 2024 20:10
yada daha uygun ücretlide olabilir
Toplam 1 mesaj

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Sabiha Gökçen havalimanı yakın ücretsiz otopark!!!

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