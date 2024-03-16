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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
16 Mart 2024 20:09
Eş durumu

Sözleşmeli zabıt katibiyim Manavgat adliyesinde eşim Diyarbakır?da sözleşmeli sağlık personeli eş durumu mazeret dilekçem reddoluyor 3 yıl çalışmalısınız diyor fiziki 1 yıl çalışmak yeterli değilmiydi ?

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