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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Mart 2024 20:21
Kpss tercihi

Ben lisede att üniversitede paramedik olarak mezun oldum.

Önümüzdeki dönem kpss de ortaöğretimin kpss?sine girebiliyor muyum yoksa sadece önlisans kpss?ye mi girebiliyorum?

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