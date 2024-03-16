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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2024 20:55
Jandarma ile maaşlar eşitleniyor

Arkadaşlar merhaba dün bulunduğum ilde sayın müdür iftar yemeği düzenledi yemekte jandarma komutanıda vardı komutanın dediği geçen hafta ankaradaydık bakanımızın konuşmaya başlamadan ilk cümlesi jandarma ile polisin maaşları eşitlenecek demiş


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
16 Mart 2024 20:58
birileri bişeyler diyor ama cebimize hiç girmiyor

memur3428
Şube Müdürü
16 Mart 2024 21:00

Kaç seçim geçti ne zaman mezarda mi ? Yoksa 10 Nisan olabilir mi ...


ColmanınBandanası
Aday Memur
16 Mart 2024 21:12
yine hayal satmışlar

karadeniz1422
Memur
16 Mart 2024 21:27

Sözde 6 bin lira da bu ay yatacaktı kesindi., imzalanmıştı ne oldu bir balon daha patladı gitti.


selo_01
Aday Memur
16 Mart 2024 22:09
Oo Ramazan da balon yoktu..Geldi.

akbey aslan
Şef
16 Mart 2024 22:10
Ne zaman patlar acaba 10 nisana kadar patlar gibi hayırlısı:)
selo_01, 8 dk. önce
Oo Ramazan da balon yoktu..Geldi.

selo_01
Aday Memur
16 Mart 2024 22:13
15 yıldır bu siteyi takip ederim. Bizim forum kadar balonu bol bir yer yok maalesef.
akbey aslan, 7 dk. önce
Ne zaman patlar acaba 10 nisana kadar patlar gibi hayırlısı:)
Toplam 7 mesaj

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