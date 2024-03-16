Derece kademe ilerlemesi

Öyle bir uygulama yok. Şarkda her iki seneye bir yan alma durumu var. Ayrıca iki sene evveline kadar 8 yılı doldurunca 3/1 e düşme durumu vardı onu da kaldırdılar. Devlet isterse bir düzenleme yapıp bir dik verir. Bir Davutoğlu döneminde bir kere yaptılar. Her zaman olacak diye bir şey yok tabi.

Öyle bir uygulama yok. Şarkda her iki seneye bir yan alma durumu var. Ayrıca iki sene evveline kadar 8 yılı doldurunca 3/1 e düşme durumu vardı onu da kaldırdılar. Devlet isterse bir düzenleme yapıp bir dik verir. Bir Davutoğlu döneminde bir kere yaptılar. Her zaman olacak diye bir şey yok tabi.