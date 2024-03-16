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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2024 21:32
Derece kademe ilerlemesi

arkadaşlar 6/3 şuan 5/1 dustugumuzde galiba bir yan falan veriyorlar mis eskiden öyle birşey var mi Google araştırdım goremedim...


noss58
Aday Memur
16 Mart 2024 23:21

bir dönem sene 2015 filanda ek 1 derece uyguladılar ama şuan var mı öyle bir uygulama bilmiyorum


Android60
Genel Müdür
16 Mart 2024 23:41

Yok öyle bişey


mlezosto
Aday Memur
18 Mart 2024 02:59
kardeş 4 5 tane bilgiyi toplamış harmanlamışsın:)) şarkts 2 seneye bi yan verme desen var 8 senede sonra 13 düşme ver

Osmanbeyy65
Aday Memur
18 Mart 2024 03:39
bahsettiğin +90 olabilir, 8 sene sonunda 1 yan verilir

Hidayet2534
Aday Memur
18 Mart 2024 04:02
Öyle bir uygulama yok. Şarkda her iki seneye bir yan alma durumu var. Ayrıca iki sene evveline kadar 8 yılı doldurunca 3/1 e düşme durumu vardı onu da kaldırdılar. Devlet isterse bir düzenleme yapıp bir dik verir. Bir Davutoğlu döneminde bir kere yaptılar. Her zaman olacak diye bir şey yok tabi.

Osmanbeyy65
Aday Memur
18 Mart 2024 05:09
8 sene performans puanı çok iyi olursa 1 yan verilir bunada +90 denir . muhtemelen bahsettiği de o arkadaşın
Toplam 6 mesaj

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