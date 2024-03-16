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Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


16 Mart 2024 21:44
Memur olmayan çalışanın şifre erişimi

Bir kamu kurumunda memur vasfında (taşeron şirket personeli) çalışmayan birisinin memurlar ait şifreleri onların bilgisi dahilinde kullanması halinde ilgili memurların cezai durumları ne olur?

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