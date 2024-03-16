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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Mart 2024 22:03
KPSS'den önce Polis Özel Harekat alımı gelir mi ?

Merhaba bu yıl kpss ye gireceğim biliyorsunuz fetöden çok kovulan olmuş dolayısıyla bunların yerine Kpss şartıyla dışarıdan Polis Özel Harekat alımı tahminen ne zaman olur ?

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