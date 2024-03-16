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Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Mart 2024 22:45
BİLEN VAR MI? Çok Acil...

Kendim sağlık personeliyim eşim de başka ilde hastanede sürekli işçi olarak çalışıyor. Eş durumu konusunda kim kime tabi oluyor bilen varsa yada tecrübe eden varsa yardımcı olur musunuz???

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