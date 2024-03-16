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Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


16 Mart 2024 23:26
teravih namazı 4 rekatta selam verilerek kılınır

8 rekatta bir selam veren hocalarım ar on rekatta bir selam verenlerde var

sünnete uygun olan 4 rekatta bir selam verilmesidir.

birde 33 rekat toplamda en erken 45 dakikada bitmeli

tadili erkanla kılınırsa tabii


Atam-ABDULHAMİDHAN
Aday Memur
16 Mart 2024 23:27

ben 4 rekatta bir selam vererek kılıyorum

Toplam 1 mesaj

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teravih namazı 4 rekatta selam verilerek kılınır

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