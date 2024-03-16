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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Mart 2024 23:46
3+1 sözleşmeli personel görevlendirme

3+1 sözleşmeli personelin 1 yılını doldurması durumunda il ici veya il dışına gorevlendirme yazilabilir mi?

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