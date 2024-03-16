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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Mart 2024 23:49
Eş tayininden sonra nas taiyini süresi

Arkadaşlar merhaba bir sorum olacaktı. Ortalama 6 ay önce eş tayiniyle İstanbul'a geldim. Tekrar eski görev yerime nas tayini yazmak için belirili bir süre geçmesi gerekiyor mu tekrar ne zaman yazabilirim

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