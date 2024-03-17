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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mart 2024 00:25
Açık lise sınavında hata

arkadaşlar bugün yapılan açık lise sınavında ilk 30 dakika bittikten sonra bir çok aday salon aday listesine imza atarak sınıftan çıktı.Ancak o kalabalıkta bir öğrenci imza atmadan acele çıktı.Gözetmen arkadaş arkasında koşmasına rağmen aday çoktan sınav binasından çıkış yaptı.Bu durum için bir ceza alır mıyız


pavel06
Aday Memur
17 Mart 2024 00:34

bir fikri olan yok mu


difficulties
Daire Başkanı
17 Mart 2024 00:40

Tutanak tutmadıysanız bir şey olmaz. Optik kodlama harici okunan bir şey yok.

Böyle durumlarda akıllıca davranmak gerekir. 5 dakika bekleyin adayın imzasını karalayıp geçin. Poşeti kapatın. Kimseye bir şey demeyin. Aday gelirse de atmışsınız imza listesi tamdı. Poşeti açamayız, zaten bir önemi yok imzanın deyip gönderin. Gerçekten de önemi yok.


pavel06
Aday Memur
17 Mart 2024 00:49

eyvallah

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