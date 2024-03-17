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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2024 00:47
İkm'ye ne gibi durumlarda saldırılıyor?

Saldırı haberlerini incelediğimde çoğunlukla sayım esnasında memurlara jiletle saldıran ya da yumruk atan mahkumların çok olduğunu gördüm. Bu tip durumlarla karşılaşılmaması için önlem alınamıyor mu anlamadım? Mahkum memura ne kadar yaklaşabiliyor ki jilet atabiliyor. Yoksa ikm her an savunmasız ve saldırıya açık durumda mıdır?

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