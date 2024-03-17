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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2024 00:54
Gebe Çalışan Hakları Hk.

Arkadaşlar aranızda gebe çalışanların haklarını bilenler var mı? Müdür ile tek çalışıyorum haliyle dışarıdaki işler de bana kalıyor gece bile fillen dışarıda çalışma oluyor bazen. Mesai saatleri olsun iş yükü konusu olsun haklarımızı bilenler var mı? Ve nasıl bir yol izlemeliyim gebelik haklarımdan faydalanmak için dilekçe vs ile bir yere bildirmeme gerek var mı?

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