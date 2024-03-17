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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2024 04:13
Vazife malülü için mahkemeye başvuran

Herkese selamlar görevde iken geçirmiş olduğum ve silah elime takılan platinden dolayı oldukça zorlanıyorum hastaneden C dilimi verildi ancak vazife malülü başvurum Red geldi ETSŞY göre 9C/7a verdi hastane buna benzer konu ile alakalı mahkemeye başvuru yapan ve sonuçlanan var mı?

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