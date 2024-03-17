İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2024 07:52
Biyologlarin saglik personeli sayilmamasi

2024 yılından itibaren toplu sözleşmede biyolog,kimyager,diyetisyen,sosyal çalışmaci gibi saglik lisansiyerleri saglik personeli disinda tutuldu.Biyologlar laboratuvarda laboratuvar teknisyeni gorev taniminda calistiklari halde ayni yerde aynı isi yaptigimiz halde taban ücretimiz laboratuvar teknisyenlerinden daha az hale getirildi. Laboratuvar teknisyenleri sorumlu şef,kalite personeli gibi işlerde görevlendiriliyor,her yönden ayrıcalıklı sözü geçen prestijli haldeler.Biyolog olarak kadromuz saglik hizmetleri ve belli bir görev tanımı yok bazı arkadaşlar da diyor laboratuvar yönetmeliğinde yokmuşuz o zaman neden laboratuvar teknisyeni görev tanımında laboratuvarda çalıştırılıp saglik personeli disinda ucretlendiriliyoruz.

Çok Yazılan Konular

hastaneden ilçe sağlığa geçişYolluk ödenmesinin gecikmesiKPSS 2024/5 zimmete düşmeyine doktorun yanlış orderı yüzünden tutanak yiyen hemşiresağlık bakanlığı sözleşmeli temizlik personeli maaşı ne kadarAsm mi ilçe sağlık müdürlüğü mü PDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyorbakanlık tayin isteyenlere yol harcırah ne zaman yatar bilgisi olan var mı Türk Sağlık Sen başvurusuNöbetli Çalışma Farkı

Sözlük

kadın susarak gider 2 ramazan davulcusu 3 Güven kaybetmek 3 mercimek 1 tılsımlı gömlekler 2 Saksı 3 alışkanlıkları değiştirmek 1 negatif insanları hayatınızdan çıkarın 5 turp 1 boşa yanan lambaları söndürmek 3

Son Haberler

Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurduMeteorolojiden 'çığ tehlikesi' ve 'toz taşınımı' uyarısı4.5 milyon kaptırdı: İş adamına bankacı tuzağı!EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri185 ülkenin savunmasında 'Made in Türkiye' var

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri