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Editörler : oto-danisman-expert


17 Mart 2024 09:20
Tuzla Mimarsinan Mah Marmaraya ve Kadikoy e giden Otobus Duraginin karşisinda sifir esyali 2 arti 1

Sevgili memur arkadaşlar,

Ailemin evine gecerek ev birlestirme yaptigim icin ve gorevlendirme ile yurtdisina gidecegim icin evimi temiz ve yeni eşyalarla kiraliyorum. Tuzlada Marmaraya Kadikoye ve Cevizlibag a giden otobuslerin duragi evin camından görunecek sekilde karsi kaldirimdadir. Evde her tur ev esyasi mutfak esyasi vardir bavulla gelinip yaşanacak bir ev. Otopark sorunu yok. Hemen yaninda zincir marketler vardir. 4 katli asansorlu binada 3.kattir. Kirasi 20bindir. ulaşmak isteyenler icin [email protected]

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