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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Mart 2024 11:52
4b kurum içi görev değişikliği yapma

kurumun kendi içinde farklı bir birimde çalışmak istiyorum bulunduğum birim berbat ötesi böyle birşey mümkün mü

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