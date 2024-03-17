İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mart 2024 12:17
Akademik kadrolara başvurularda YÖKDİL ömür boyu mu geçerli çok saçma değil mi

öğretim gör ve dr. öğt. üy. için yökdil ömür boyu mu geçerli yaaa

aöf 2019da çıkmışların aynısını soruyordu. Soruları ezberleyip gidenler 100e yakın alıyordu şimdi ösym nin yaptıgı yökdil cok cok zor şimdi bunlar ömür boyu rakip olarak karşımıza mı çıkacak ?

Çok Yazılan Konular

Çevre ve Şehircilik Bak. teknik personel alımı konusu artık netleştirilmeliNecmettin Erbakan üniversitesi büro personeli alımı hakkındaTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS lisans4001 alımı artık olmaz mı ??Kültür Turizm Bugün açıklanacakAdalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel AlımıAile ve sosyal politikalar bakanlığı büro personeli alımıDHMİ AİMMaaş hakkında

Sözlük

negatif insanları hayatınızdan çıkarın 2 kadın susarak gider 2 The Signal 1 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 6 Snoopy 1 Güven kaybetmek 3 Saksı 3 Garamantlar 1 yolun başında olmak 2 yaftalamak 1

Son Haberler

Bahçeli, yeniden MHP genel başkanı seçildiBatman'da cinayet: 2 ölüÇankırı'da doktor hasta yakını tarafından darbedildi'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 soruBakan Şimşek: Emekli olanlar haricinde personel alımına izin vermiyoruz

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri