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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mart 2024 12:25
kötü haber
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Sağlık Bakanlığı harici hiç bir bakanlık emekli olanlar hariç bu sene eleman alamayacak.

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