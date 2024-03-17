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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Mart 2024 12:25
öğretmen ataması dibe inecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Sağlık Bakanlığı harici hiç bir bakanlık emekli olanlar hariç bu sene eleman alamayacak.

crabnet355
Müsteşar
17 Mart 2024 13:01
Yani? Bundan çıkarmamız gereken mesaj nedir onu anlayamadım?

hasanpoy2007
Aday Memur
17 Mart 2024 13:32

Bu dönemde 65 yaşından evvel hiçbir öğretmen sağlık şartları dışında emekli olmaz,olamaz.

Toplam 2 mesaj

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