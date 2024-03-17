öğretmen ataması dibe inecek

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Eğitim süresi uzatılıyor mu?Seçim görevi itirazına yanıt gelmediÖğretmen olduğuma bin kere pişmanım.Bordroda Sendika Desteği 190 TL'ye İnmisDers saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınSendika aidatından devlete 700 milyonTemmuz zammı % kaç olabilir?Meslek değişimiÖzel eğitim öğretmenliği okuyorum 3.sınıfım destek personeli atandım tarım bakanlığı okulu bırakıyımEskilerde öğretmenlik
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri