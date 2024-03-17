Bilgisayar programcılığı mezunu olup.Tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı veya bilgisayar işletmeni olarak atanan var mı (kpss önlisans ile)

Bilgisayar programcılığı mezunu olup.Tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı veya bilgisayar işletmeni olarak atanan var mı (kpss önlisans ile)