İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Mart 2024 12:36
Tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ,programcı veya bilgisayar işletmeni olarak atanan var
Bilgisayar programcılığı mezunu olup.Tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı veya bilgisayar işletmeni olarak atanan var mı (kpss önlisans ile)

Çok Yazılan Konular

Göç İdaresi 2023/1 İşe başlama tarihi2022 KPSS ile bilgisayar programcılığı önlisanstan mezun atanan var mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Bölüm tercihiÖnlisans puan yandı mı ?YSK atama 2023/2Meb Büro Personeli AlımıKPSS tercihi

Sözlük

tılsımlı gömlekler 2 et fiyatlarındaki artışın 2-3 sene daha sürecek olması 6 tiyatro 4 Saksı 3 yolun başında olmak 2 yaftalamak 1 The Signal 1 ince memed 1 kadın susarak gider 2 Garamantlar 1

Son Haberler

Bahçeli, yeniden MHP genel başkanı seçildiBatman'da cinayet: 2 ölüÇankırı'da doktor hasta yakını tarafından darbedildi'Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin merak edilen 8 soruBakan Şimşek: Emekli olanlar haricinde personel alımına izin vermiyoruz

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri