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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Mart 2024 12:36
tekniker, vhki, programcı veya bilgisayar işletmeni olarak atanan var mı?

Bilgisayar programcılığı mezunu olup.Tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı veya bilgisayar işletmeni olarak atanan var mı (kpss önlisans ile)

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