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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Mart 2024 14:11
Sağlık mazeret komisyonu toplanmıyor

Yaklaşık 1,5 ay önce sağlık mazereti nedeniyle dilekçe verdim. Dilekçem 1 aydır mazeret atama biriminde. Hâlen komisyonun toplanmasını bekliyor. Bu komisyon ne zaman toplanıyor? Bu aşamada yapabileceğim bir şey var mı?

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