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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Mart 2024 14:26
Derece/Kademe

657'ye tabi devlet memuruyken öğretim elemanı kadrosuna geçiş yapıldığında eski derece/kadememizi yeni görevdeki derece/kademeye işletebiliyor muyuz?


ahmettdemr
Şef
17 Mart 2024 15:29

konuya tam hakim olmamakla birlikte bildiklerimi yazayım. öğretim elemanları açıktan atamayla alınır. yani sıfırdan bir kadroya başvuruyormuşsunuz gibi işlem yapılır. bu durumda da size açılacak kadronun derecesi önemlidir. üniversitenin elinde bulunan boş öğretim elemanı kadrolarına göre ilana çıkılır. burada takdir üniversitenindir. sizin geçmiş memuriyetinize göre daha yüksek dereceli kadro ilana çıkabilir.

öğretim elemanı kadrosuna geçiş derken tam olarak nasıl bir geçişten bahsettiğinizi tam anlayamadım. nakil ya da tayin gibi bir yolla geçiş yapamazsınız. öğretim elemanı kadrosuna geçiş diye bir süreç ancak açıktan atamayla olur. bu durumda da üstte yazdığım şekilde olur. başka bir geçiş yöntemi hiç duymadım. ancak belki özel kanunlara tabi bir durumdaysanız geçiş yapabilirsiniz.

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