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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mart 2024 15:22
Aile Bakanlığı Büro Personeli Çalışma Şartları

İİBF aile bakanlığı büro personeli ne iş yapar haftasonu mesaisi olur mu (çok aktif bakanlık oldugu icin) genel anlamda bilgilendirir misiniz. Aktif olarak çalışanlar yanıtlarsa çok güzel olur

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