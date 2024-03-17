Aile Bakanlığı Büro Personeli Çalışma Şartları

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Çevre ve Şehircilik Bak. teknik personel alımı konusu artık netleştirilmeli2024 KPSS lisansNecmettin Erbakan üniversitesi büro personeli alımı hakkındaTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.4001 alımı artık olmaz mı ??Kültür Turizm Bugün açıklanacakAdalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel AlımıAile ve sosyal politikalar bakanlığı büro personeli alımıDHMİ AİMMaaş hakkında
Sözlük
Son Haberler
Erdoğan,staj ve çıraklık mağdurlarına:Çırağa müjde olmaz. Kalfaya, ustaya olur.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme safhasındayızBakan Özhaseki: Allah rızası için kentsel dönüşüm yapınİnşası süren deprem konutlarında iskele çöktü; 4 işçi yaralı'Sibergöz-27' operasyonu; firari Übeyit Bartin Aydın'da yakalandı
Editörün Seçimi
2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri