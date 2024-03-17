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Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Mart 2024 15:27
Sözlesme Asaması
Merhabalar, bir vakıf üniversinde arastırma gorevlisi kadrosunu asil olarak kazandım arsiv formu sonuclanmasından sonra insan kaynakları sozlesme icin gorusme olucagını soyledi. İlk deneyimim olucak . Sorum su sözlesme asamasındaki görüsmede bölüm baskanı gibi kisiler de sozlesme anında bulunuyorlar mı yoksa sadece ben gidip sozlesmeyi imzaladıgım gibi göreve baslıyor muyum direkt ?

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