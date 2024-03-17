Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Sağlık Bakanlığı hariç hiçbir bakanlık emekli olanların dışında eleman

Merhaba. Ben de bunun için üyeliğimi yeniden aktifleştirdim.

Haberi görünce telaşlandım. Yalan haber olabilir mi? Son Dakika sitesinde gördüm, korktum.

Mesela 5 yıl enflasyon düzelmedi diyelim

Nolacak? Bu kadar mezun işsiz kalacak. Üstüne yeni mezunlar gelecek. O zaman üniversitelere öğrenci almasınlar. Her tarafa açtıkları üniversiteleri de kapatsınlar. İnsanın canını sıkıyorlar.

EYT diye tutturanları daha 40 civarı yaşta emekli edip maaş bağladılar. Bizi işe almayacaklarmış.

Emeklileri işe alacaklarmış. Napacaklar? EYT ile emekli olmuş işçiyi bakanlıkta alakasız bir pozisyonda memur mu yapacaklar? Yoksa erkenden emekli olmuş polisi mi alacaklar? Ya da 65-70 yaşlarındaki yaşlılarımızı mı alacaklar hı?

Öte yandan atanamayan (aslında atanamayan değil, puanı yetmediği için atanmayan!) öğretmenler sokaklara çıkıp yaygara koparacaklar. Hemşireler bağıracaklar aynı şekilde. Her yıl binlerce polis ve jandarma alıyorlardı. Almayacaklar mı? Biz İİBF'liler napacaz hı?

Ben anladım bunların amacını. Önümüzdeki yıllarda alacakları kişilerin hepsini birden şu seçim zamanında aldılar. Başka da almayacağız diyorlar.