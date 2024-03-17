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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Mart 2024 16:26
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Sağlık Bakanlığı hariç hiçbir bakanlık emekli olanların dışında eleman

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

?Sağlık Bakanlığı hariç hiçbir bakanlık emekli olanların dışında eleman alamayacak."

Boş yere mi çalışıyoruz? Ne diyorsunuz


Mrymtkn
Memur
17 Mart 2024 16:37

Merhaba. Ben de bunun için üyeliğimi yeniden aktifleştirdim.

Haberi görünce telaşlandım. Yalan haber olabilir mi? Son Dakika sitesinde gördüm, korktum.

Mesela 5 yıl enflasyon düzelmedi diyelim

Nolacak? Bu kadar mezun işsiz kalacak. Üstüne yeni mezunlar gelecek. O zaman üniversitelere öğrenci almasınlar. Her tarafa açtıkları üniversiteleri de kapatsınlar. İnsanın canını sıkıyorlar.

EYT diye tutturanları daha 40 civarı yaşta emekli edip maaş bağladılar. Bizi işe almayacaklarmış.

Emeklileri işe alacaklarmış. Napacaklar? EYT ile emekli olmuş işçiyi bakanlıkta alakasız bir pozisyonda memur mu yapacaklar? Yoksa erkenden emekli olmuş polisi mi alacaklar? Ya da 65-70 yaşlarındaki yaşlılarımızı mı alacaklar hı?

Öte yandan atanamayan (aslında atanamayan değil, puanı yetmediği için atanmayan!) öğretmenler sokaklara çıkıp yaygara koparacaklar. Hemşireler bağıracaklar aynı şekilde. Her yıl binlerce polis ve jandarma alıyorlardı. Almayacaklar mı? Biz İİBF'liler napacaz hı?

Ben anladım bunların amacını. Önümüzdeki yıllarda alacakları kişilerin hepsini birden şu seçim zamanında aldılar. Başka da almayacağız diyorlar.


furkan yedek
Şef
17 Mart 2024 16:46
Sağlık Bakanlığı harici hiçbir bakanlık emekli olanlar hariç bu sene eleman alamayacak. evet duydum az önce bi kanalda demiş. hayvan gibi KPSS yardırın beyler. ben son haziranda izne çıkcam

furkan yedek
Şef
17 Mart 2024 16:49
Bakan Şimşek: Emekli olanlar haricinde personel alımına izin vermiyoruz https://www.memurlar.net/haber/1095841/ yorumlara bakın

Yeniuyeeyim
Aday Memur
17 Mart 2024 16:49

Bu açıklama bende heves bırakmadı. Sizce alım olur mu

furkan yedek, 41 dk. önce
Sağlık Bakanlığı harici hiçbir bakanlık emekli olanlar hariç bu sene eleman alamayacak. evet duydum az önce bi kanalda demiş. hayvan gibi KPSS yardırın beyler. ben son haziranda izne çıkcam

Mrymtkn
Memur
17 Mart 2024 16:49

Allah hepsini bildiği gibi yapsın. Ülkeyi batırdılar. Ya da yine yalan söylüyorlar.


Yeniuyeeyim
Aday Memur
17 Mart 2024 16:50

Yani bakanin açıklaması

Yeniuyeeyim, 38 dk. önce

Bu açıklama bende heves bırakmadı. Sizce alım olur mu


furkan yedek
Şef
17 Mart 2024 16:53
zaten 2022 puanıyla sırf seçim yatırımı olsun diye 4 senelik ihtiyacı bu süreçte aldılar. bunun böyle olacağı belliydi. Erdoğan bu açıklamaya kızar. çünkü seçime az kaldı.

Mrymtkn
Memur
17 Mart 2024 17:01

Haberi izlemedim ama şu başlık dikkatimi çekti. "Hiçbir bakanlığa personel noktasında emekli olanların harici personel alımına izin vermiyoruz."

Emeklileri mi alacaklar yoksa emekli olanların yeri dolacak kadar mı alacaklar?

Üç yılcıkmış(!) süreç. Eeee seçimden 1 yıl gitti. 2028'deki seçime 4 yıl var. Seçim yaklaşırken kazanmak için yine alım yaparlar.

Bu açıklamadan sonra kimse onların yüzüne bakmaz. Zaten oy verenler pişmanlar. Tabii onların umrunda değil. Nasıl olsa seçildiler. Yoksa çıkıp "bu bakan söz dinlemiyor" deyip değiştirir &#128513;

Yav bi de hâlâ utanmadan çıkıp ekonomimiz büyüyooooo, en iyiler rasına giriyoooz, ihracaat rekor kırdııııo höööööö diyor.

Peki ya ithalat? Ticaret açığından haber yok!

furkan yedek, 38 dk. önce
Bakan Şimşek: Emekli olanlar haricinde personel alımına izin vermiyoruz https://www.memurlar.net/haber/1095841/ yorumlara bakın

Mrymtkn
Memur
17 Mart 2024 17:02

"Bu bakan laf dinlemiyo!" :)

furkan yedek, 34 dk. önce
zaten 2022 puanıyla sırf seçim yatırımı olsun diye 4 senelik ihtiyacı bu süreçte aldılar. bunun böyle olacağı belliydi. Erdoğan bu açıklamaya kızar. çünkü seçime az kaldı.

Yeniuyeeyim
Aday Memur
17 Mart 2024 17:07

Kısaca boşa kpss çalışmayın diyor


Mrymtkn
Memur
17 Mart 2024 17:14

Ya da "biz böyle dedik diye çalışmayın, çalışmayanların puanı düşsün. Biz alım yapalım, onların puanları yetmesin!"

Ne söyleseler tam tersini yaptıkları için ben hiçbirine güvenmiyorum.

Yeniuyeeyim, 20 dk. önce

Kısaca boşa kpss çalışmayın diyor

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