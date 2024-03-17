İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Mart 2024 16:48
"Sağlık bakanlığı hariç hiçbir bakanlık emekli olanların dışında eleman alamayacak"

Mehmet şimşek'in bu açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok Yazılan Konular

TCDD yeni yılda giyim yardımıPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorKıyafet yardımı iptal!!! DHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıKİT Kurumları içinde DHMİ hariç en iyi kurum hangisiTCDD özelleştiriliyor mu?TMO özelleşecek mi ?DHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıTCDD Becayiş talepleri

Sözlük

ince memed 1 ramazan davulcusu 1 tiyatro 1 Garamantlar 1 yaftalamak 1 The Signal 1 mahsun j 1 Snoopy 2 alışkanlıkları değiştirmek 2 tılsımlı gömlekler 1

Son Haberler

Turgut Altınok'tan emekliler ve üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım vaadiÖzgür Özel: Emekliler Türkiye'nin en kalabalık gariban korosudurSınıfların yüzde 99'u etkileşimli tahtalarla buluştuZonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci günündeMHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda MYK'ye 43 yeni isim girdi

Editörün Seçimi

2024 Mart maaşlarımızı yazalımSendikalardan İstifalar başlasınSendika aidatından devlete 700 milyonyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel Seçimleri