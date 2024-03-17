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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Mart 2024 17:16
Metakarpal Kırık

Kasım ayında trafik kazasından dolayı sağ elimin üst tarafındaki 3.metakarpal kemikte kırık meydana geldi, 2 adet vida atılıp ameliyat edildim. Şu anda elimde hiçbir problem yok, gayet sağlıklı. Emniyet beni hastaneye sevk edecekmiş, bir sorun çıkar mı acaba ?

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